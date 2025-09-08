支店SWIFTコードは、国際送金を行う際に特定の銀行の所在地を識別するために使用されます。Icici Bank Limitedを含む一部の銀行では、Chennaiなどの都市にある支店に固有のコードを割り当て、送金処理の精度向上に役立てています。すべての支店に固有のコードが割り当てられているわけではありませんが、利用可能な場合は、お近くの支店に対応するコードを使用することをお勧めします。