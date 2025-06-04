Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest の SWIFT コード (コートジボワール)

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest のSWIFT/BICコードは BCAOCIABXXX です。ただし、Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest はサービスや支店によって異なるSWIFT/BICコードを使用する場合があります。どのコードを使用するか不明な場合は、受取人にご確認いただくか、Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest に直接お問い合わせください。