Bank of Bhutan の SWIFT コード (ブータン)
Bank of Bhutan のSWIFT/BICコードは BHUBBTBTXXX です。ただし、Bank of Bhutan はサービスや支店によって異なるSWIFT/BICコードを使用する場合があります。どのコードを使用するか不明な場合は、受取人にご確認いただくか、Bank of Bhutan に直接お問い合わせください。
BHUBBTBTXXX
銀行名
BANK OF BHUTAN LIMITED
スウィフトコード
BHUBBTBTXXX
住所
BABESA, 102
市
THIMPHU
国
BHUTAN
これは Bhutan の Bank of Bhutan の主な SWIFT/BIC コードです。
地方支店
以下に、Bhutan にある Bank of Bhutan の支店を示します。
BHUBBTBTXXXについて
ブータン にある Bank of Bhutan のメインSWIFTコードは BHUBBTBTXXX です。このコードは、ブータン にある銀行の国際送金本店を識別するもので、支店固有のコードが不要または利用できない場合によく使用されます。ブータン にある Bank of Bhutan の口座に送金する場合、受取人が現地支店のSWIFTコードを提供していないときは、通常、BHUBBTBTXXX を使用するのが安全で信頼性の高い方法です。
BHUBBTBTXXX を使用する
Bank of Bhutan のメインSWIFT/BICコード BHUBBTBTXXX は、以下の場合にご利用いただけます。
ブータン の Bank of Bhutan へ国際送金する場合
受取人が支店固有のSWIFT/BICコードを提供していない場合
Bank of Bhutan が主要支店で送金処理を一元化している場合
広く普及しているデフォルトのSWIFT/BICコードを使用する場合
SWIFT支払いにエラーがないか確認してください
SWIFT送金を行う前に、SWIFTコードが受取人の銀行と一致していること、および口座番号と口座名義が正しく入力されていることを再度ご確認ください。小さな間違いでも送金が遅れたり、送金がブロックされたりする可能性があります。誤った情報で送金してしまった場合は、銀行にお問い合わせください。
ブータン の Bank of Bhutan への支払いを受け取りますか?
ブータン にある Bank of Bhutan の口座に国際送金を受け取るには、正しい SWIFT/BIC コード、口座番号、その他の銀行口座情報をご提供いただく必要があります。遅延を避けるため、送金者に正しい情報が伝わっていることを確認してください。
Bank of Bhutan に送金する準備はできましたか?
Xeを使えば、Bank of Bhutanをはじめとする世界中の数千もの銀行への送金が簡単になります。130以上の通貨に対応し、190カ国への送金に対応しているので、安心して送金できます。
よくある質問
Bank of Bhutan のメインオフィスのSWIFTコードは BHUBBTBTXXX です。このコードは、銀行の{{city}}本部への国際電信送金でよく使用されます。このコードはSWIFTネットワーク上で Bank of Bhutan を識別し、資金が正しい金融機関に送金されることを保証します。
最寄りの支店のSWIFTコードがわからない場合は、通常、本社のSWIFTコード（BHUBBTBTXXX）を使用して国際送金を受け取ることができます。ただし、遅延を避けるため、銀行に確認することをお勧めします。正しいコードは、オンラインバンキングポータルを確認するか、カスタマーサービスに連絡するか、最近の銀行明細書を確認することで確認できます。
はい、国際送金の受取には、通常、主要支店のSWIFTコード（BHUBBTBTXXX）をご利用いただくのが安全です。特に、お近くの支店に専用のコードがない場合でも安全です。Bank of Bhutanは、お客様の口座番号やその他の身分証明書情報を使用して、お客様の口座に資金を送金することができます。ただし、特に大口取引の場合は、この方法を必ず銀行にご確認ください。
Bank of Bhutan 支店の正しい SWIFT コードを確認するには、いくつかの方法があります。
支店 SWIFT コード検索ツールをご利用ください。これは、支店に固有の SWIFT コードがあるか、それとも本店のコード (BHUBBTBTXXX) を使用する必要があるかを確認する最も簡単な方法です。
Bank of Bhutan のオンラインバンキングプラットフォームにログインし、電信送金の手順をご確認ください。
お近くの支店にお問い合わせいただくか、Bank of Bhutan カスタマーサービスまでお電話ください。
最近の銀行取引明細書または小切手帳をご確認ください。国際送金の詳細が記載されている場合があります。
支店に固有の SWIFT コードがない場合は、通常 BHUBBTBTXXX を使用できます。
SWIFTコードを誤って入力した場合：
お支払いが遅れたり、拒否されたりする可能性があります。
資金が誤った金融機関に送金され、回復に時間がかかる場合があります。
一部の銀行では、返金または誤った送金先に送金された場合に手数料を請求する場合があります。
このような事態を避けるため、送金を行う前に必ずSWIFTコードと口座情報をご確認ください。
ほとんどの場合、国際送金を受け取るにはSWIFTコードが必要です。これは受取銀行を識別し、正しい送金経路を確保するためです。国や送金方法によっては、送金者が口座番号、ルーティング番号、IBANなどの追加情報を必要とする場合もあります。
はい、Bank of Bhutan は通常、主要支店の SWIFT コード (BHUBBTBTXXX) に加え、特定の地域には支店固有の SWIFT コードがあります。お近くの支店の SWIFT コードが見つかった場合は、そのコードを使用することで、より正確なルーティングを実現できます。支店に固有のコードがない場合、または不明な場合は、国際送金の受取には主要コードを使用することが一般的です。
BHUBBTBTXXX は、Bank of Bhutan の {{city}} 本社で使用される標準 SWIFT コードです。他の Bank of Bhutan の事業体（例えば、他国にある支店や事業部門）は、特に法人銀行業務や投資銀行業務において、独自の SWIFT コードを持つ場合があります。所在地や事業目的によって違いはありますが、個人および中小企業による ブータン への送金のほとんどにおいて、BHUBBTBTXXX は適切かつ十分なコードです。
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.