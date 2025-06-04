Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural の SWIFT コード (アルジェリア)

Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural のSWIFT/BICコードは BADRDZALXXX です。ただし、Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural はサービスや支店によって異なるSWIFT/BICコードを使用する場合があります。どのコードを使用するか不明な場合は、受取人にご確認いただくか、Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural に直接お問い合わせください。