TW

TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTDのSWIFTコードは

TPBKTWTP 620

銀行名

TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD

TAIPEI

住所

412 CHUNGHSIAO E. RR, TAIPEI, TAIPEI, 110

TAIWAN

SWIFTコードは定期的に検証され更新されます

$
送金手数料
受取方法...

合計

ご質問はありますか？お問い合わせください

いつ TPBKTWTP620を使えばいいですか?

SWIFTコードは、国境を越えて送金や送受信時に、あなたのお金が正しい場所に届くようにするために使われます。上記の住所、都市、国にTAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD送金したいときはTPBKTWTP620をご利用ください。使用するSWIFTコードが宛先銀行のものであることを必ず確認してください。

TPBKTWTP620の分解

SWIFT/BICコードは、世界中の特定の銀行や支店を識別するために8から11の文字と数字で構成されています。

  • 銀行コード(TPBK):これら4文字はTAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTDを表しています

  • 国コード(TW): この2つの文字は銀行の国が 台湾であることを示しています。

  • 位置コード(TP): この2文字は銀行の本店の所在地を示しています。

  • 支店コード(620): この3桁は特定の枝を示しています。BICコードは「XXX」で終わり、銀行の本店を指します。

TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD

TPBK銀行コード
TW国コード
TP場所コード
620支店コード
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD の SWIFT/BIC コード
スウィフトコードTPBKTWTP620
SWIFTコード（8文字）TPBKTWTP
支店コード620
銀行名TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD
支店名TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD
住所412 CHUNGHSIAO E. RR
TAIPEI
台湾

TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD コード詳細

正確なSWIFTコードは、送金の問題や遅延を防ぐために非常に重要です。SWIFTコードを使用する前に、以下のことを必ず確認してください:

  • 銀行の確認: 銀行名が受取人の銀行と一致しているかを再確認してください。

  • 支部名を確認してください: 支店固有のSWIFTコードを使用している場合は、その支店が受信者の支店と一致していることを確認してください。

  • 国名確認: 銀行は世界中に拠点を持っています。SWIFTコードが宛先銀行の国に対応しているか確認してください。

TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTDに送金する際はXeを選びます

Better rates

より良い料金

私たちとあなたの銀行を比較し、節約効果を発見してください。当社の金利は 大手銀行を上回るパフォーマンスを発揮し、送金の価値を最大化します。

送金する
Lower fees

手数料の低減

移管を確定する前に すべての手数料を事前に 示すので、何に支払うのか正確に把握できます。手数料が安いことで、より多くの節約が可能になります。

支出を減らす
Faster transfers

より速い転送

ほとんどの転送は 同じ日に完了します。お金に関してはタイミングが重要であることを理解しています。

もっと早く送れ
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24時間35日エキスパートグローバルトランスファーサポート

国際SWIFT送金の支援が必要ですか?私たちはサポートするためにここにいます。ぜひ今日、パーソナライズされたサポートのためにご連絡ください!

お電話ください: +1 (800) 772-7779 Xeで送信

何百万人のユーザーから信頼されているXe

お金を送る準備はでき TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD?

Xeは世界中の TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 銀行や何千もの銀行への送金を簡単にします。130以上の通貨に対応し、190か国への送金も可能なので、安心して送金が可能です。

Xeで送信

よくある質問 TPBKTWTP620

SWIFTコードは、世界中の銀行や金融機関を国際送金時に識別するための一意識別子です。SWIFTはSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(世界銀行間金融通信協会)の略です。これらのコードは、支払いが正しい銀行と国に振り込まれることを保証します。典型的なSWIFTコードは8文字または11文字で、銀行、国、所在地、時には特定の支店に関する情報が含まれます。

いつもではありません。一部の銀行では、すべての支店に対して単一のSWIFTコード(通常は本店コードが XXXで終わる)を使用しています。また、特定の最後の3文字で特定のSWIFTコードを各ブランチに割り当てるものもあります。受取人が支店固有のコードを提供している場合は、それを使うのが最善です。これにより処理が早まったり、支払いが正しい場所に早く届くようになるかもしれません。

上記の都市と住所のTAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTDに国際電信送金を送受信する際は、TPBKTWTP620を使うべきです。特にSWIFTネットワークを通じて国境を越えて送金する際に、受取人の銀行や支店を特定します。国によってはSWIFTコードが不要な場合もあるため、送金を開始する前に必ず受取人や銀行に確認してください。

SWIFT/BICコード TPBKTWTP620TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 国際送金用です。以下は、コードの各部分が何を意味するのかの内訳です:

  • TPBK – これは銀行コードで、TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTDを表しています。

  • TW – これは国コードで、銀行が台湾にあることを示します

  • TP– これは銀行の 本店 を示す 位置コード です

  • 620 – これは支店コードで、「XXX」と表示される場合は本局または主要支店を指します

はい、 TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD 複数の支店を運営している可能性があります。各支店は異なる地域を担当し、サービスも異なり、国際送金に関しては異なるSWIFTコードを使うところもあります。支払い指示を提供する際には、口座がどの支店に保管されているかを特定することが重要です。

間違ったSWIFTコードを使うと、支払いが遅延したり、誤送されたり、受取銀行から拒否されたりする可能性があります。場合によっては、資金が送金者に返還されることがあり、追加料金がかかることもあります。必ずSWIFTコードが支店または公式本社のコードと一致していることを確認してください。もし不安な場合は、譲渡前に連絡 TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD してください。

免責事項

このページに記載されているSWIFTコード、銀行名、住所、その他関連情報は一般的な情報提供のみを目的としています。正確性を保つよう努めていますが、Xeは情報が完全で最新かつ誤りがないことを保証しません。詳細は予告なく変更される可能性があり、各金融機関から得られる最新のデータを反映していない場合があります。

Xeは、上場している銀行、金融機関、または仲介者の法的地位、規制上の地位、または運営の完全性についていかなる主張も行いません。私たちは、含まれるいかなる団体の正当性も支持または検証するものではなく、提供された情報の利用について責任を負いません。

この情報に基づいて行われる金融取引や意思決定は、自己責任で行われます。Xeは、データへの依存や、本サイトに掲載されている第三者との取引に起因する損失、遅延、損害について一切責任を負いません。

取引を開始する前に、関連する金融機関ですべての詳細を独自に確認することをお勧めします。この免責事項は英語のみで提供されており、翻訳はされていません。このページの他の部分はお選びの言語で表示されるかもしれませんが、法的免責事項は正確性と意図を保つため英語のままです。