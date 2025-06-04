必ずしもそうとは限りません。銀行によっては、すべての支店で単一のSWIFTコード（通常はXXXで終わる本店コード）を使用しているところもあります。また、支店ごとに固有のSWIFTコード（多くの場合、末尾の3文字が特定のもの）を割り当てているところもあります。受取人が支店固有のコードを提供している場合は、それを使用するのが最善です。処理の迅速化や、送金が正しい場所に早く届くことにつながります。