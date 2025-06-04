1 SHP から VEF

通貨換算ツール

換算する送金チャートアラート
1£

1.00 セントヘレナ島ポンド =

19,630,495.33 ベネズエラボリバル

1 VEF = 0.0000000509411 SHP

セントヘレナ島ポンド から ベネズエラボリバル への換算 最新更新日 2025年8月28日 22:42 UTC

換算ツールには仲値レートを使用します。これは情報提供のみを目的としたものです。送金時にはこのレートは適用されません。 送信レートをご確認ください。

セントヘレナ島ポンド を ベネズエラボリバル に換算する

Rate information of SHP/VEF currency pair
shp
SHP
vef
VEF
1 SHPNaN VEF
5 SHPNaN VEF
10 SHPNaN VEF
25 SHPNaN VEF
50 SHPNaN VEF
100 SHPNaN VEF
500 SHPNaN VEF
1,000 SHPNaN VEF
5,000 SHPNaN VEF
10,000 SHPNaN VEF

ベネズエラボリバル を セントヘレナ島ポンド に換算する

Rate information of VEF/SHP currency pair
vef
VEF
shp
SHP
1 VEFNaN SHP
5 VEFNaN SHP
10 VEFNaN SHP
25 VEFNaN SHP
50 VEFNaN SHP
100 VEFNaN SHP
500 VEFNaN SHP
1,000 VEFNaN SHP
5,000 VEFNaN SHP
10,000 VEFNaN SHP

SHP から VEF のチャート

1 SHP = 0 VEF

1 SHP to VEF exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
統計過去30日間過去30日間過去90日間
高値0.00000.00000.0000
0.00000.00000.0000
平均0.00000.00000.0000
ボラティリティ0.00%0.00%0.00%
チャート全体を見る

為替情報

最も人気の通貨ペアの詳細を確認

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
