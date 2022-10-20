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XE Currency チャート: AWG から CNH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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AWG から CNH のチャート

Chinese Yuan Renminbi Offshore から アルバまたはオランダギルダー

1 AWG = 0 CNH

2025年3月9日 1:14 UTC - 2025年3月9日 1:14 UTC
AWG/CNH 閉じる: 0 : 0 高値: 0

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為替情報

awg

AWG - アルバまたはオランダギルダー

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の アルバまたはオランダギルダー 為替レートは AWG から USD のレートです。 Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) の通貨コードは AWG です。 通貨記号は ƒ です。

More アルバまたはオランダギルダー info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。

ライブ通貨レート

通貨レート変更
EUR / USD1.08335
GBP / EUR1.19193
USD / JPY148.045
GBP / USD1.29128
USD / CHF0.880201
USD / CAD1.43751
EUR / JPY160.385
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中央銀行レート

通貨Interest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
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GBP4.75%

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