Oma Savings Bank の EUR と JPY の為替レートを比較する

フィンランド最大の独立系貯蓄銀行であるOmaSpは、セイナヨキに本社を置き、個人向けおよび中小企業向け銀行業務に重点を置いています。口座、カード、住宅ローン、個人向け・法人向け融資、決済、投資といったサービスを提供しています。地域密着型の意思決定と最新のデジタルツールを融合させています。関係性を重視したモデルは、世帯、起業家、そして農村コミュニティを支援しています。