Novo Banco の EUR と USD の為替レートを比較する

Novo Banco, S.Aについて
ノボ・バンコは、2014年に前身の決議に基づきリスボンで設立されたポルトガルの総合銀行です。個人、中小企業、法人、そして金融機関に対し、決済、カード、住宅ローン、融資、貿易金融、キャッシュマネジメント、市場、そして資産運用といったサービスを提供しています。全国規模のフランチャイズ、イベリア半島および厳選された国際ネットワーク、そして強力なデジタルチャネルを駆使し、銀行業務、輸出業者、そして公共部門のパートナー企業の日常業務をサポートしています。
Novo Banco から EUR への送金はどのくらい速いですか?
Novo Banco による ユーロ加盟国 から 米国 への国際送金の所要時間は、お支払い方法と取引のタイミングによって異なります。通常、国際銀行送金は1～5営業日かかります。銀行の休業日やセキュリティチェックなどの要因も送金に影響する場合があります。遅延を避けるため、Novo Banco, S.A の締め切り時間をご確認ください。
Novo Banco の から への送金手数料はいくらですか?
Novo Banco の EUR から USD への国際送金コストは、送金額などの要因によって異なります。通常、送金額が大きいほど手数料が安くなり、為替レートも有利になります。比較表で、Novo Banco と Xe の手数料を比較してください。
よくある質問
Novo Banco が提供する ユーロ (EUR) から アメリカドル (USD) への為替レートには、実際の仲値を上回るマージンが含まれる場合があります。そのため、受け取るアメリカドル は、予想よりも少なくなる可能性があります。比較表を使用して、Novo Banco のレートを Xe や他のプロバイダーと比較してください。
Novo Banco は、送金方法と送金先に応じて、固定送金手数料、パーセンテージベースの手数料、またはその両方を請求する場合があります。これらの手数料は為替レートと相まって、受取人が受け取る金額に影響します。当社のツールでは手数料の内訳をご確認いただけるため、Xe などの他の送金方法と合計手数料を比較できます。
Novo Banco を利用した ユーロ から アメリカドル への送金は、通常1～5営業日かかります。所要時間は、締め切り時間、祝日、送金先の国、受取銀行の処理時間によって異なります。Xe では、ほとんどの送金を即日送金いたします。
Novo Banco では、国際送金に1日あたりまたは送金1回あたりの制限が設けられている場合があります。また、多額の金額を送金する場合は、支店にお越しいただく必要がある場合もあります。Xe はオンラインでの送金限度額を引き上げており、多額の金額を国際送金する際に柔軟性と利便性を提供します。
Novo Banco を含む多くのプロバイダーは、市場状況に応じて為替レートを更新する場合があります。ただし、為替レートは1日に1回設定される場合や、専用FXサービスよりも頻度が低い場合があります。Xeはリアルタイムでレートを更新するため、送金のタイミングをより細かく制御できます。