Komercni banka の CZK と JPY の為替レートを比較する

コメルチニー銀行（KB） 1990年に設立され、プラハに本社を置くコメルチニー銀行は、チェコを代表する銀行であり、国際的な銀行グループの一員です。支店、ATM、そして高度なデジタルチャネルを通じて、日常の口座、カード、住宅ローン、個人向け融資および中小企業向け融資、コーポレートファイナンス、市場取引、カストディなど、ユニバーサルバンキングサービスを提供しています。イノベーションとサービス品質へのこだわりが、KBが全国の個人および企業にとって重要な役割を担う基盤となっています。