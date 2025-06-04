Bank of Uganda UGXとCNY為替レートを比較してください

.1966年にカンパラに設立されたウガンダ中央銀行は、ウガンダ・シリングの発行、金融政策の策定、準備金の管理、決済システムの監督を行っています。銀行およびMDIの免許・監督、金融の安定と包摂の促進、そして政府、送金、商業のためのデジタルシステムの近代化を推進しています。研究、データ、そして消費者保護の取り組みは、強靭で透明性の高い金融セクターを支えています。