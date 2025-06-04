Bank of Palestine ILSとUSD為替レートを比較してください
ILSからUSDへの異動にBank of Palestineを使うことを考えていますか?Bank of Palestine為替レートや手数料を比較して、Xeで潜在的な節約効果を見つけましょう。
この通貨ペアの Bank of Palestine のレートはまだありません。Bank of Palestine の見積もりを Xe のリアルタイムレートと比較して節約額をご確認いただけます。データは順次拡充しますので、またご確認ください。
Bank of Palestineについて
.1960年にガザ地区に設立されたパレスチナ銀行は、パレスチナ最大の伝統を誇る銀行です。個人向け、中小企業向け、法人向け銀行業務（口座、カード、住宅ローン、事業融資、貿易サービス、財務、デジタルチャネル）を提供し、ヨルダン川西岸地区とガザ地区全体の商業、地域社会、開発プログラムを支えています。
Bank of Palestine ILSUSDの移行はどれくらい速いですか?
イスラエル年からアメリカ合衆国までのBank of Palestine国際送金の配達時間は、支払い方法や取引時期によって異なります。通常、国際銀行振込は1営業日から5営業日かかります。銀行の祝日やセキュリティチェックなどの要因も配達に影響を与えることがあります。遅延を避けるために Bank of Palestineの締め切り時間を確認してください。
移籍手数料はどうBank of Palestine ですか?
ILS年からUSDへの国際送金コストBank of Palestine送金額などの要因によって異なります。通常、大きな送金は手数料が低く、為替レートも良いです。Xeと Bank of Palestine 手数料を比較するために比較表を確認してください。
よくある質問
Bank of Palestineが提示する為替レートは、イスラエルシェケル(ILS)からアメリカドル(USD)に換算する際に、実質中間市場相利を上回るマージンを含む場合があります。つまり、予想よりも アメリカドル が少なくなってしまう可能性があります。比較表を使って、 Bank of Palestineの料金がXeや他のプロバイダーとどのように比較されているか確認してください。
Bank of Palestine 送金方法や目的地に応じて、固定手数料、パーセンテージベースの手数料、またはその両方を請求することがあります。これらの手数料と為替レートは、受取人が受け取る金額に影響します。当社のツールは詳細を分析し、Xeなど他の選択肢と総費用を比較できます。
イスラエルシェケルからアメリカドルへの振替には、Bank of Palestine通常1営業日から5営業日かかります。タイミングは締め切り時間、祝日、目的地国、受領銀行の処理時間によって異なります。Xeはほとんどの送金で当日配送を提供しています。
Bank of Palestine 国際送金に対して日回または送金回数の上限がある場合があります。また、より大きな金額の場合は支店に行く必要があるかもしれません。Xeはより高いオンライン送金上限に対応しており、国際間の大額送金時に柔軟性と利便性を提供します。
多くのプロバイダー、特に Bank of Palestineは、市場状況に応じて為替レートを更新することがあります。ただし、レートは1日に1回設定される場合や、専用FXサービスよりも調整頻度が低い場合があります。Xeはレートをリアルタイムで更新し、送信タイミングをより細かくコントロールできます。