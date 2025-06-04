Bank of Jordan JODとCHF為替レートを比較してください

Bank of Jordanが提示する為替レートは、ヨルダンディナール(JOD)からスイスフラン(CHF)に換算する際に、実質中間市場相利を上回るマージンを含む場合があります。つまり、予想よりも スイスフラン が少なくなってしまう可能性があります。比較表を使って、 Bank of Jordanの料金がXeや他のプロバイダーとどのように比較されているか確認してください。