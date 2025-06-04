Bank of Estonia EURとUSD為替レートを比較してください

.エストニア銀行（エストニア銀行）は1919年に設立され、1990年に再設立されたエストニアの中央銀行で、タリンに本部を置いています。ユーロシステム内で通貨を発行し、欧州中央銀行（ECB）と共に金融政策を運営し、準備金を管理し、決済システムを監督し、金融の安定を支援しています。調査、統計、政策助言を通じて、エストニアの開放的でテクノロジー主導の経済における物価安定と強靭な金融セクターを支えています。