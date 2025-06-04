Bank of Cyprus EURとCAD為替レートを比較してください

Bank of Cyprusが提示する為替レートは、ユーロ(EUR)からカナダドル(CAD)に換算する際に、実質中間市場相利を上回るマージンを含む場合があります。つまり、予想よりも カナダドル が少なくなってしまう可能性があります。比較表を使って、 Bank of Cyprusの料金がXeや他のプロバイダーとどのように比較されているか確認してください。