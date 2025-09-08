Addiko Bank Slovenia の EUR と CNY の為替レートを比較する

リュブリャナに拠点を置き、2016年に地域密着型の銀行ブランドとしてブランドを刷新したAddiko Bank ddは、分かりやすいリテールおよび中小企業向けバンキングに特化しています。当座預金口座、普通預金口座、カード、個人向けおよび法人向けローン、決済、そして透明な価格設定と迅速な処理能力を備えたデジタルチャネルを提供しています。リレーションシップマネージャーと一元化された与信プロセスにより、全国の加盟店、専門家、そして成長企業をサポートしています。