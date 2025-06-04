ABA Bankの為替レートは専用の送金サービスと大きく異なる場合があります。従来の銀行は金利にマークアップを加えることが多く、受取人が受け取る額が少なくなることがあります。比較表を使って、 ABA Bank がXeや他のプロバイダーとリアルタイムでどのように比較されているか確認してください。