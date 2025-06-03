Filiali per Jpmorgan Chase Bank, N.a., Ho Chi Minh City Branch in Vietnam

Se ti stai preparando a ricevere denaro dall'estero, fornisci al mittente il codice SWIFT della tua banca e della tua filiale per garantire che i fondi arrivino sul tuo conto in modo accurato e sicuro. Se non riesci a trovare il codice SWIFT della tua filiale, verifica se Jpmorgan Chase Bank, N.a., Ho Chi Minh City Branch ha un codice di sede centrale globale o contatta direttamente la banca per trovare la soluzione alternativa migliore.