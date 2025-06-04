Codici SWIFT/BIC in Monaco
Trova il codice SWIFT/BIC giusto per la tua banca. Cerca per nome della banca e città, oppure seleziona tra le banche più popolari di Monaco.
Trova un codice SWIFT
Per iniziare, scegli tra queste banche popolari:
Hai bisogno di trovare il codice SWIFT della tua banca a Monaco?
Hai bisogno di un codice SWIFT/BIC per inviare o ricevere un bonifico bancario internazionale in Monaco? Usa la nostra directory per trovare il codice SWIFT corretto per la tua banca e la filiale specifica. Che tu stia trasferendo denaro al Monaco o inviando fondi all'estero, avere il codice SWIFT corretto è essenziale per trasferimenti affidabili.
Domande frequenti
Un codice SWIFT—noto anche come BIC (Bank Identifier Code)—è uno standard internazionale per identificare banche e istituzioni finanziarie. Avrai bisogno del codice SWIFT corretto in Monaco per inviare o ricevere trasferimenti bancari internazionali in modo accurato e sicuro.
Puoi trovare il codice SWIFT corretto per la tua banca in Monaco cercando in questa pagina usando il nome della tua banca, città o filiale. Puoi anche controllare il tuo estratto conto bancario o contattare la tua filiale locale.
Alcune banche in Monaco usano un unico codice SWIFT per tutte le filiali, mentre altre hanno codici specifici per filiale. È meglio confermare con la tua banca per evitare ritardi o errori nel bonifico internazionale.
Usare il codice SWIFT sbagliato per una banca in Monaco può causare ritardi, rifiuti o invio del pagamento al conto errato. Controlla sempre il codice con la tua banca prima di trasferire denaro.
No, un codice SWIFT identifica la banca, mentre un IBAN (International Bank Account Number) identifica il singolo conto. Non tutte le banche in Monaco usano gli IBAN, ma entrambi potrebbero essere necessari per alcuni trasferimenti, specialmente in Europa o in Medio Oriente.
Puoi convalidare i codici SWIFT in Monaco attraversando:
Controllo con la tua banca
Ricerca online nelle directory SWIFT (come questa)
Cerco il codice sul tuo estratto conto
Disconoscimento
I codici SWIFT, i nomi delle banche, gli indirizzi e altre informazioni correlate fornite in questa pagina sono solo a scopo informativo generale. Pur impegnandoci a garantire accuratezza, Xe non garantisce che le informazioni siano complete, aggiornate o prive di errori. I dettagli possono cambiare senza preavviso e potrebbero non riflettere gli ultimi dati disponibili dalle rispettive istituzioni finanziarie.
Xe non fa alcuna dichiarazione riguardo alla posizione legale, allo status normativo o all'integrità operativa di alcuna banca, istituzione finanziaria o intermediario elencato. Non approviamo né verifichiamo la legittimità di nessuna entità coinvolta, né ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni fornite.
Qualsiasi transazione finanziaria o decisione presa sulla base di queste informazioni avviene a tuo rischio e pericolo. Xe non sarà responsabile per alcuna perdita, ritardo o danno derivante dall'affidamento sui dati, né da alcun rapporto con terze parti le cui informazioni sono visualizzate su questo sito.
Raccomandiamo di verificare indipendentemente tutti i dettagli con l'istituto finanziario competente prima di avviare qualsiasi transazione.
Questa clausola è fornita solo in inglese e non è stata tradotta. Mentre il resto di questa pagina può apparire nella lingua scelta da te, la dichiarazione legale rimane in inglese per preservarne l'accuratezza e l'intento.