Codice SWIFT di Exim Bank (Djibouti) S.A in Gibuti

Il codice SWIFT principale per Exim Bank (Djibouti) S.A in Gibuti è EXTNDJJDXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Gibuti ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Exim Bank (Djibouti) S.A in Gibuti e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare EXTNDJJDXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.