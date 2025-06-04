Filiali per Cme Services S.r.o. in Repubblica Ceca
Usa la tabella qui sotto per trovare la tua filiale Cme Services S.r.o. e ottenere informazioni dettagliate sul suo rispettivo codice SWIFT.
Trova un codice SWIFT
Informazioni su questi codici SWIFT
I codici SWIFT delle filiali vengono utilizzati per identificare specifiche sedi bancarie quando si inviano pagamenti internazionali. Alcune banche, inclusa Cme Services S.r.o., possono assegnare codici unici alle filiali nelle grandi città per facilitare l'elaborazione dei trasferimenti in modo più accurato. Non tutte le filiali hanno codici unici, ma quando disponibili, è meglio usare quella che corrisponde alla tua filiale locale.
Cosa fare se la tua filiale locale non è elencata
Se la tua filiale Cme Services S.r.o. non è elencata sopra, puoi comunque inviare il pagamento internazionale utilizzando il codice SWIFT della sede centrale globale. Invece di instradare i fondi verso una filiale specifica, verranno processati attraverso il sistema centrale della banca e poi indirizzati alla banca corretta.
Scegli Xe quando invii soldi a Cme Services S.r.o.
Tariffe migliori
Confrontaci con la tua banca e scopri i risparmi. I nostri tassi spesso superano le grandi banche, massimizzando il valore del tuo trasferimento.
Tariffe più basse
Ti mostriamo tutte le commissioni in anticipo prima che tu confermi il trasferimento, così sai esattamente cosa stai pagando. Le nostre commissioni più basse significano maggiori risparmi per te.
Trasferimenti più rapidi
La maggior parte dei trasferimenti viene completata lo stesso giorno. Comprendiamo che, quando si tratta di soldi, il tempismo conta.
Controlla il pagamento SWIFT per eventuali errori
Prima di inviare un pagamento SWIFT, verifica due volte che il codice SWIFT corrisponda alla banca del destinatario e che il numero di conto e il nome siano stati inseriti correttamente. Anche piccoli errori possono ritardare o bloccare il trasferimento. Contatta la tua banca se hai effettuato un trasferimento con dati errati e informazioni errate.
Ricevere un pagamento a Cme Services S.r.o.?
Se ti stai preparando a ricevere denaro dall'estero, fornisci il codice SWIFT della tua banca e filiale al mittente per assicurarti che i tuoi fondi arrivino al tuo conto in modo accurato e sicuro. Se non riesci a trovare il codice SWIFT della tua filiale, verifica se Cme Services S.r.o. ha un codice della sede centrale globale o contattali direttamente per la migliore alternativa.
Xe è garantito da milioni di persone in tutto il mondo
Pronto a inviare soldi a Cme Services S.r.o.?
Xe rende facile inviare denaro a Cme Services S.r.o. e a migliaia di altre banche in tutto il mondo. Con il supporto per oltre 130 valute e trasferimenti in 190 paesi, puoi inviare denaro con fiducia.
Domande frequenti
Sì, Cme Services S.r.o. può gestire più filiali. Ogni filiale può servire quartieri diversi, offrire servizi differenti e—per quanto riguarda i bonifici bancari internazionali—alcune possono persino utilizzare codici SWIFT distinti. È importante identificare la filiale specifica in cui il tuo conto è detenuto quando fornisci le istruzioni di pagamento.
Puoi trovare il codice SWIFT per la tua filiale nella tabella in cima a questa pagina, che elenca i codici SWIFT noti Cme Services S.r.o. per i rami. Se non sei sicuro a quale filiale sia legato il tuo conto, puoi controllare il tuo estratto conto bancario, visitare il portale di banca online o contattare direttamente la filiale. In caso di dubbio, utilizzare il codice SWIFT della sede centrale della banca è un'alternativa sicura.
Utilizzare un codice SWIFT specifico per filiale — se disponibile per la tua posizione — può migliorare l'accuratezza e la velocità del trasferimento internazionale. Aiuta a garantire che i fondi vengano indirizzati direttamente alla filiale corretta, il che può ridurre i tempi di elaborazione e rendere la transazione più facile da tracciare se necessario. È particolarmente utile per trasferimenti più grandi o pagamenti con tempi limitati.
Se usi il codice SWIFT sbagliato, il pagamento potrebbe essere ritardato, instradato o addirittura rifiutato dalla banca ricevente. In alcuni casi, i fondi possono essere restituiti al mittente e potrebbero applicarsi costi aggiuntivi. Assicurati sempre che il codice SWIFT corrisponda sia alla tua filiale che a quello della sede centrale. Se non sei sicuro, contatta Cme Services S.r.o. prima che venga effettuato il trasferimento.
Puoi consultare la tabella sopra per un elenco di filiali Cme Services S.r.o. che hanno codici SWIFT individuali. Puoi anche contattare direttamente la tua filiale o accedere all'online banking per visualizzare le istruzioni per il trasferimento internazionale. Se la tua filiale non sembra avere un proprio codice, probabilmente usa di default il codice della sede centrale.
Non necessariamente. Cme Services S.r.o. filiali possono avere codici unici per specifiche sedi o funzioni—specialmente per filiali aziendali ad alto volume o specializzate. Cerca sempre di usare il codice SWIFT specifico per la tua filiale, se disponibile; altrimenti, il codice della sede centrale è un piano di riserva ampiamente accettato.
Disconoscimento
I codici SWIFT, i nomi delle banche, gli indirizzi e altre informazioni correlate fornite in questa pagina sono solo a scopo informativo generale. Pur impegnandoci a garantire accuratezza, Xe non garantisce che le informazioni siano complete, aggiornate o prive di errori. I dettagli possono cambiare senza preavviso e potrebbero non riflettere gli ultimi dati disponibili dalle rispettive istituzioni finanziarie.
Xe non fa alcuna dichiarazione riguardo alla posizione legale, allo status normativo o all'integrità operativa di alcuna banca, istituzione finanziaria o intermediario elencato. Non approviamo né verifichiamo la legittimità di nessuna entità coinvolta, né ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso delle informazioni fornite.
Qualsiasi transazione finanziaria o decisione presa sulla base di queste informazioni avviene a tuo rischio e pericolo. Xe non sarà responsabile per alcuna perdita, ritardo o danno derivante dall'affidamento sui dati, né da alcun rapporto con terze parti le cui informazioni sono visualizzate su questo sito.
Raccomandiamo di verificare indipendentemente tutti i dettagli con l'istituto finanziario competente prima di avviare qualsiasi transazione.
Questa clausola è fornita solo in inglese e non è stata tradotta. Mentre il resto di questa pagina può apparire nella lingua scelta da te, la dichiarazione legale rimane in inglese per preservarne l'accuratezza e l'intento.