Il codice SWIFT principale per Maduro & Curiel's Bank N.V in Curaçao è MCBKCWCUXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Curaçao ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Maduro & Curiel's Bank N.V in Curaçao e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare MCBKCWCUXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.