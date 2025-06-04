Codice SWIFT di OTP banka d.d in Croazia

Il codice SWIFT principale per OTP banka d.d in Croazia è OTPVHR2XXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Croazia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a OTP banka d.d in Croazia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare OTPVHR2XXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.