Codice SWIFT di Erste & Steiermarkische Bank d.d in Croazia

Il codice SWIFT principale per Erste & Steiermarkische Bank d.d in Croazia è ESBCHR22XXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Croazia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Erste & Steiermarkische Bank d.d in Croazia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare ESBCHR22XXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.