Codice SWIFT di BOA Burkina Faso in Burkina Faso

Il codice SWIFT principale per BOA Burkina Faso in Burkina Faso è AFRIBFBFXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Burkina Faso ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a BOA Burkina Faso in Burkina Faso e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare AFRIBFBFXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.