Codice SWIFT di Mutual Trust Bank in Bangladesh

Il codice SWIFT principale per Mutual Trust Bank in Bangladesh è MTBLBDDHXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bangladesh ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Mutual Trust Bank in Bangladesh e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare MTBLBDDHXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.