Codice SWIFT di Eastern Bank in Bangladesh

Il codice SWIFT principale per Eastern Bank in Bangladesh è EBLDBDDHXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bangladesh ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Eastern Bank in Bangladesh e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare EBLDBDDHXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.