Codice SWIFT di Scotiabank Bahamas in Bahamas

Il codice SWIFT principale per Scotiabank Bahamas in Bahamas è NOSCBSNSXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bahamas ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Scotiabank Bahamas in Bahamas e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare NOSCBSNSXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.