Il codice SWIFT principale per AMP Bank in Australia è AMPBAU2SXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Australia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a AMP Bank in Australia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare AMPBAU2SXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.