Codice SWIFT di Gulf Bank Algeria in Algeria

Il codice SWIFT principale per Gulf Bank Algeria in Algeria è AGUBDZALXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Algeria ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Gulf Bank Algeria in Algeria e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare AGUBDZALXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.