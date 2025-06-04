Codice SWIFT di Bank ABC Algeria in Algeria

Il codice SWIFT principale per Bank ABC Algeria in Algeria è ABCODZALXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Algeria ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Bank ABC Algeria in Algeria e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare ABCODZALXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.