Un codice SWIFT è un identificatore univoco utilizzato per riconoscere banche e istituti finanziari in tutto il mondo per i trasferimenti di denaro internazionali. SWIFT sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Questi codici aiutano a garantire che i pagamenti vengano indirizzati alla banca e al Paese corretti. Un codice SWIFT in genere è lungo 8 o 11 caratteri e include informazioni sulla banca, il Paese, la sede e, a volte, una filiale specifica.