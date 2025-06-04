Grafici di Xe Currency: da ZWG a GEL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizziamo il tasso di cambio medio di mercato
Grafico da ZWG a GEL

Da Dollaro zimbabwiano a Lari georgiano

1 ZWG = 0 GEL

6 set 2025, 10:55 UTC - 6 set 2025, 10:55 UTC
ZWG/GEL chiudi: 0 Bassa: 0 alta: 0

Coppie valutarie Dollaro statunitense (USD) popolari

Informazioni sulla valuta

zwg

ZWG - Dollaro zimbabwiano

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Dollaro zimbabwiano più popolare è da ZWG a USD. Il codice valuta per Zimbabwean Dollars è ZWG.

gel

GEL - Lari georgiano

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Lari georgiano più popolare è da GEL a USD. Il codice valuta per Georgian Lari è GEL. Il simbolo della valuta è ₾.

Tassi di cambio live

ValutaTassoModifica
EUR / USD1,17250
GBP / EUR1,15186
USD / JPY147,409
GBP / USD1,35056
USD / CHF0,797259
USD / CAD1,38400
EUR / JPY172,838
AUD / USD0,656011

Tassi della banca centrale

ValutaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

