Grafici di Xe Currency: da GHS a ZWG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizziamo il tasso di cambio medio di mercato
Grafico da GHS a ZWG

Da Cedi ghanese a Dollaro zimbabwiano

1 GHS = 0 ZWG

1 set 2025, 03:29 UTC - 1 set 2025, 03:29 UTC
GHS/ZWG chiudi: 0 Bassa: 0 alta: 0

Informazioni sulla valuta

ghs

GHS - Cedi ghanese

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Cedi ghanese più popolare è da GHS a USD. Il codice valuta per Ghanaian Cedis è GHS. Il simbolo della valuta è GH₵.

zwg

ZWG - Dollaro zimbabwiano

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Dollaro zimbabwiano più popolare è da ZWG a USD. Il codice valuta per Zimbabwean Dollars è ZWG.

Tassi di cambio live

ValutaTassoModifica
EUR / USD1,17082
GBP / EUR1,15492
USD / JPY146,945
GBP / USD1,35220
USD / CHF0,799592
USD / CAD1,37378
EUR / JPY172,046
AUD / USD0,654605

Tassi della banca centrale

ValutaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

