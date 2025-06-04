Grafici di Xe Currency: da BND a GTQ

Coppie valutarie Dollaro statunitense (USD) popolari
Informazioni sulla valuta
BND - Dollaro del Brunei
Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Dollaro del Brunei più popolare è da BND a USD. Il codice valuta per Bruneian Dollars è BND. Il simbolo della valuta è $.More Dollaro del Brunei info
GTQ - Quetzal guatemalteco
Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Quetzal guatemalteco più popolare è da GTQ a USD. Il codice valuta per Guatemalan Quetzales è GTQ. Il simbolo della valuta è Q.More Quetzal guatemalteco info
