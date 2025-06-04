Confronta il tasso di cambio Resona Bank JPY con CAD

Fondata nel 2003 a Tokyo dalla riorganizzazione di banche storiche, Resona Bank è un importante istituto di credito al dettaglio e commerciale giapponese all'interno del Gruppo Resona. Offre servizi bancari quotidiani, mutui, finanziamenti alle PMI, gestione della liquidità e servizi patrimoniali. Un approccio basato sulle relazioni, franchising regionali e app moderne supportano famiglie e imprese locali.