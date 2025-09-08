Confronta il tasso di cambio Rakuten Bank JPY con CHF

Lanciata nel 2000 a Tokyo (come eBank), Rakuten Bank è la principale banca online in Giappone. Offre servizi quotidiani a privati e aziende con conti, carte, pagamenti, prestiti e investimenti, strettamente integrati con l'ecosistema Rakuten. Un modello mobile-first, connettività API e programmi fedeltà supportano servizi finanziari digitali e di e-commerce senza soluzione di continuità.