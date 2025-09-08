Confronta il tasso di cambio QNB Finansbank TRY con CNY

Fondata nel 1987 a Istanbul e parte del Gruppo QNB, QNB Finansbank offre servizi bancari universali a clienti retail, PMI, aziende e istituzioni. I servizi includono pagamenti, carte, mutui, prestiti al consumo e alle imprese, finanziamenti al commercio, gestione della liquidità, mercati e gestione patrimoniale, con il supporto di filiali distribuite in tutto il paese e di servizi di mobile banking avanzati.