Confronta il tasso di cambio PostFinance CHF con AUD

PostFinance Fondata nel 1906 e con sede a Berna, PostFinance è il braccio finanziario della Posta Svizzera. È un istituto di credito al dettaglio attivo a livello nazionale, noto per i pagamenti, il risparmio e le operazioni bancarie quotidiane tramite canali online e mobili, integrati da punti di servizio in tutta la rete postale. PostFinance si concentra su conti accessibili, bonifici nazionali e internazionali e prodotti di investimento e previdenza semplici per i clienti in tutta la Svizzera.