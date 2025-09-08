Confronta il tasso di cambio PostBank Uganda UGX con AUD

Nata da una tradizione di risparmio postale e con sede a Kampala, PostBank Uganda si concentra sull'accessibilità dei servizi bancari al dettaglio e alle PMI. Offre risparmi, conti correnti, carte, rimesse, canali digitali e credito per micro e piccole imprese, agricoltori e dipendenti pubblici. Un'ampia rete di filiali e agenti supporta l'inclusione finanziaria, i programmi governativi e i pagamenti quotidiani in tutto il paese.