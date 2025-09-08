Confronta il tasso di cambio PKO Bank PLN con GBP

Fondata nel 1919 a Varsavia, PKO BP è la banca più grande della Polonia per tradizione. Fornisce servizi universali (servizi bancari al dettaglio, alle PMI, alle aziende e al settore pubblico), oltre a pagamenti, mutui, prestiti, commercio, mercati e gestione patrimoniale. La sua portata, la copertura nazionale e le app avanzate supportano l'inclusione e la finanza quotidiana.