Confronta il tasso di cambio Oma Savings Bank EUR con JPY

OmaSp, la più grande cassa di risparmio indipendente della Finlandia, ha sede a Seinäjoki e si concentra sui servizi bancari al dettaglio e alle PMI. Offre conti, carte, mutui, prestiti al consumo e alle imprese, pagamenti e investimenti, combinando il processo decisionale locale con moderni strumenti digitali. Un modello basato sulle relazioni supporta famiglie, imprenditori e comunità rurali.