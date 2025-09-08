Confronta il tasso di cambio Nykredit Bank DKK con GBP

Nykredit Bank, con sede a Copenaghen, è la divisione bancaria di Nykredit, il principale istituto di credito ipotecario danese a capitale cooperativo. Integra l'attività di mutuo con depositi, pagamenti, carte, credito al consumo, servizi patrimoniali e soluzioni aziendali per clienti immobiliari e PMI. Un modello hub-and-advisor, una solida competenza nel settore delle obbligazioni garantite e solidi canali digitali supportano proprietari di immobili, cooperative edilizie e aziende in tutto il paese.