Confronta il tasso di cambio Novo Banco EUR con CAD

Creata nel 2014 a Lisbona dalla risoluzione di un predecessore, Novo Banco è una banca universale portoghese. Offre servizi a privati, PMI, aziende e istituzioni con pagamenti, carte, mutui, prestiti, finanziamenti al commercio, gestione della liquidità, mercati e gestione patrimoniale. Una rete nazionale, collegamenti iberici e internazionali selettivi e solidi canali digitali supportano le attività bancarie quotidiane, gli esportatori e i partner del settore pubblico.