Confronta il tasso di cambio Norddeutsche Landesbank EUR con CAD

Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) Fondata nel 1765 e con radici nel settore bancario statale, Nord/LB è una Landesbank tedesca con sede ad Hannover. Di proprietà maggioritaria dei Länder della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt, funge da istituto centrale per le casse di risparmio regionali. La banca si concentra su corporate e investment banking, finanza immobiliare e di progetto, finanziamenti per aeromobili e navi, servizi commerciali, tesoreria e clienti del settore pubblico in tutta la Germania e in mercati internazionali selezionati.