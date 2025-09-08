Confronta il tasso di cambio NLB Komercijalna Banka RSD con CHF

Con sede a Belgrado e radici che risalgono alla fine del XX secolo, e integrata nel Gruppo NLB negli anni '20, NLB Komercijalna Banka serve clienti retail, PMI e aziende. Offre depositi, carte, prestiti, finanziamenti al commercio, gestione della liquidità, tesoreria e canali digitali a supporto del commercio regionale e dello sviluppo locale.