Confronta il tasso di cambio mBank PLN con JPY

Fondata nel 1986 a Łódź come BRE Bank e rinominata mBank nel 2013, è un'azienda pioniera nel settore digitale. mBank offre servizi bancari al dettaglio, alle PMI e alle aziende (conti, carte, prestiti, servizi commerciali, tesoreria e piattaforme di investimento) tramite canali mobile-first e operazioni efficienti basate sui dati.