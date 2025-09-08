Confronta il tasso di cambio Maybank Singapore SGD con INR

Le attività di Maybank a Singapore risalgono agli anni '60 e oggi operano come filiale locale del gruppo malese con sede a Singapore. Dal suo hub nella città-stato, offre servizi bancari al dettaglio, alle PMI e alle aziende, servizi di trading e gestione della liquidità, carte di credito, mutui, servizi patrimoniali e di investimento, oltre a offerte di finanza islamica. Solidi canali digitali e collegamenti regionali collegano i clienti ai mercati ASEAN e globali.