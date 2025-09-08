Confronta il tasso di cambio Lloyds GBP con CHF

Lloyds Bank, fondata nel 1765, ha sede a Londra, nel Regno Unito. Essendo uno degli istituti finanziari più grandi e affermati del Regno Unito, Lloyds serve milioni di clienti attraverso una rete di filiali e servizi bancari digitali. Con una solida presenza nei settori bancario personale, aziendale e commerciale, Lloyds offre una gamma completa di servizi finanziari, tra cui servizi bancari quotidiani, mutui, risparmi, prestiti, gestione patrimoniale e soluzioni di corporate banking. Lloyds Bank fa parte del Lloyds Banking Group, uno dei principali fornitori di servizi finanziari del Regno Unito.